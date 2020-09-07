В Беларуси подготовят предложения по расширению полномочий Правительства и местных органов власти

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БЕЛТА

Межведомственной рабочей группе под руководством первого заместителя Премьер-министра Николая Снопкова до 20 сентября этого года поручено провести комплексный анализ законодательства по вопросам административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности; наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики; согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов; изъятия и предоставления земельных участков, работы с государственным имуществом; иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение Главы государства.Также межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий Правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет Министров.