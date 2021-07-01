В Беларуси почти 65% работников стационарных учреждений соцобслуживания получили прививку

– обратили внимание в Министерстве труда и социальной защиты.Наиболее высокие темпы прививочной кампании наблюдаются в Гродненской и Витебской областях. В данных регионах инъекции получили свыше 82% работников социальной сферы.Люди, проживающие в стационарах, также активно прививаются: в настоящий момент через процесс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 92%, при этом две инъекции вкололи 85% из них.Фото: Таты Кавериной