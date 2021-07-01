В Беларуси вакцинированы от коронавирусной инфекции примерно 65% работников стационарных учреждений социального обслуживания населения, информирует БЕЛТА.
– Продолжается вакцинация работников учреждений социального обслуживания, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Этот процесс – важный компонент в борьбе с коронавирусной инфекцией. Привиты почти 65% работников стационарных учреждений, в том числе 56% работников получили две дозы вакцины, – обратили внимание в Министерстве труда и социальной защиты.
Наиболее высокие темпы прививочной кампании наблюдаются в Гродненской и Витебской областях. В данных регионах инъекции получили свыше 82% работников социальной сферы.
Люди, проживающие в стационарах, также активно прививаются: в настоящий момент через процесс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 92%, при этом две инъекции вкололи 85% из них.
Фото: Таты Кавериной
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В Беларуси почти 65% работников стационарных учреждений соцобслуживания получили прививку
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