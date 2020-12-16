В Беларуси планируют ввести новый механизм расчета минимальной зарплаты

На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты в первом чтении приняли законопроект «Об изменении законов» (по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы). Как рассказал журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Семенчук, законопроектом предусматривается исключить минимальный потребительский бюджет.
При этом расширяется сфера применения бюджета прожиточного минимума в части уточнения его использования при установлении минимальных государственных социально-трудовых гарантий, а также минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями.
Кроме того, законопроектом корректируется понятие «основные социально-демографические группы населения». Так, предлагается исключить группу «студенты».
–Этим мы не ущемляем права студентов. Сегодня это достаточно разновозрастная группа – в любом возрасте можно получить высшее образование. Студенты имеют право работать, особенно те, кто получает образование в заочной форме обучения. Доходы студентов – это не только стипендия, но и доходы от любого вида деятельности, которая не запрещена законодательством. Каждого студента мы должны рассматривать индивидуально, будь то сирота, инвалид или он относится к другой категории населения, которая требует социальной защиты, – пояснил Олег Семенчук.
Фото из архива
Также проектом закона определяется новый механизм расчета и утверждения минимальной заработной платы. Предлагается устанавливать ее в размере не ниже 30 процентов от прогнозируемого уровня номинальной зарплаты на следующий год по республике.
– Учитывая эти и другие изменения, закон будет более понятен для населения. Он будет учитывать структуру нашего населения, поскольку бюджет прожиточного минимума разрабатывается для различных групп населения, и та помощь, которая будет оказываться, будет более целевой, – сказал Олег Семенчук.
Сейчас структура и содержание бюджета прожиточного минимума рассчитывается и утверждается раз в пять лет. Законопроектом предлагается сократить этот срок до трех лет, чтобы структура БПМ была более актуальной и учитывала текущие запросы населения.
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В Беларуси планируют ввести новый механизм расчета минимальной зарплаты
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Фото: Александр КУШНЕР