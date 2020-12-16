В Беларуси планируют ввести новый механизм расчета минимальной зарплаты

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При этом расширяется сфера применения бюджета прожиточного минимума в части уточнения его использования при установлении минимальных государственных социально-трудовых гарантий, а также минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями.Кроме того, законопроектом корректируется понятие «основные социально-демографические группы населения». Так, предлагается исключить группу «студенты».– пояснил Олег Семенчук.Также проектом закона определяется новый механизм расчета и утверждения минимальной заработной платы. Предлагается устанавливать ее в размере не ниже 30 процентов от прогнозируемого уровня номинальной зарплаты на следующий год по республике.– сказал Олег Семенчук.Сейчас структура и содержание бюджета прожиточного минимума рассчитывается и утверждается раз в пять лет. Законопроектом предлагается сократить этот срок до трех лет, чтобы структура БПМ была более актуальной и учитывала текущие запросы населения.