Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси планируют ввести новый механизм расчета минимальной зарплаты

В Беларуси планируют ввести новый механизм расчета минимальной зарплаты

На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты в первом чтении приняли законопроект «Об изменении законов» (по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы). Как рассказал журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Семенчук, законопроектом предусматривается исключить минимальный потребительский бюджет. 


При этом расширяется сфера применения бюджета прожиточного минимума в части уточнения его использования при установлении минимальных государственных социально-трудовых гарантий, а также минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями. 

Кроме того, законопроектом корректируется понятие «основные социально-демографические группы населения». Так, предлагается исключить группу «студенты». 

–Этим мы не ущемляем права студентов. Сегодня это достаточно разновозрастная группа  – в любом возрасте можно получить высшее образование. Студенты имеют право работать, особенно те, кто получает образование в заочной форме обучения. Доходы студентов – это не только стипендия, но и доходы от любого вида деятельности, которая не запрещена законодательством. Каждого студента мы должны рассматривать индивидуально, будь то сирота, инвалид или он относится к другой категории населения, которая требует социальной защиты, – пояснил Олег Семенчук. 

Фото из архива

Также проектом закона определяется новый механизм расчета и утверждения минимальной заработной платы. Предлагается устанавливать ее в размере не ниже 30 процентов от прогнозируемого уровня номинальной зарплаты на следующий год по республике. 

– Учитывая эти и другие изменения, закон будет более понятен для населения. Он будет учитывать структуру нашего населения, поскольку бюджет прожиточного минимума разрабатывается для различных групп населения, и та помощь, которая будет оказываться, будет более целевой, – сказал Олег Семенчук. 


Сейчас структура и содержание бюджета прожиточного минимума рассчитывается и утверждается раз в пять лет. Законопроектом предлагается сократить этот срок до трех лет, чтобы структура БПМ была более актуальной и учитывала текущие запросы населения. 







Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Гомеле милиция задержала серийного авто вора
В Россонском районе иномарка врезалась в дерево. Есть пострадавшие
«Строитель» не смог пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 31 января
Где и во сколько начнется праздничный фейерверк в Минске на Новый год
Врач перечислил лекарственные растения, которые помогут справиться с симптомами COVID-19
Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания
Форум «Импульс твоего города – вектор развития страны» объединил молодежь СНГ в онлайн-формате
Шумилин: нет ничего благороднее, чем защита Отечества
В Витебске суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство 19-летней давности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Потрясатели Вселенной
Биржа: 16 декабря евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
Цены могут быть изменены: МАРТ прорабатывает реформирование подходов к регулированию стоимости лекарств
Завод в Шклове осваивает производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов
Более 4200 представителей спортивной отрасли поддержали обращение к общественности
Визит в Беларусь европейских экспертов команды партнерского обзора ENSREG не состоится
На этот раз без задержек: названы сроки выхода iPhone 13
Более 150 лифтов планируют заменить в Бресте в 2021 году
В Березинском заповеднике прогнозируют высокую популярность подледной рыбалки в этом сезоне
Депутаты ратифицировали Соглашение о Сетевом университете СНГ
Всего за 20 минут. Топ-6 быстрых постных салатов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дуэ сольди
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
ЕЭК совместно с бизнесом формирует благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний
Национальная библиотека Беларуси покажет работы 12 литовских иллюстраторов детских книг
Почти 50 брестчан получили в этом году субсидии на открытие своего дела
Ученые объяснили, почему зимой важно меньше работать
FIVB представила логотип ЧМ-2022 по волейболу
СМИ: Лана Дель Рей выйдет замуж
Погода 17 декабря: мокрый снег, гололедица и от -2 °С до +3 °С
У актера Сергея Маковецкого подтвердился коронавирус
Иностранным туристам разрешено не соблюдать комендантский час в Турции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Западная откровенность
И даже спустя месяц COVID-19 дает о себе знать – врачи рассказали, какие симптомы сохраняются у переболевших коронавирусом
Национальный банк подвел итоги конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов
Ученые развеяли популярный миф о COVID-19
В Палате представителей в первом чтении приняли законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения
Контакт-центр МНС будет недоступен вечером 18 декабря
В Беларуси планируют ввести новый механизм расчета минимальной зарплаты
Номера кол-центров по COVID-19 в поликлиниках и больницах страны
Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 декабря прямые телефонные линии
Поезд переехал лежавшего на рельсах минчанина: мужчина погиб
Актер Сергей Шакуров попал в больницу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очень мелко буржуазная пертурбация
Канадский модельер, обвиняемый почти в 60 изнасилованиях, взят под стражу до 13 января
Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Авторы
СКАНИРУЙТЕ