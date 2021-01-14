В Беларуси планируют в 2021 году закрыть все мини-полигоны для ТКО

, – сказал Николай Свидинский.В Беларуси за 2020 год было выведено из эксплуатации 268 объектов захоронения отходов, рекультивировано 230 отработанных внутрихозяйственных карьеров на площади почти 205 га. Кроме того, в хозяйственный оборот вовлечено свыше 23,5 тыс. га пустующих сельхозземель и 71,1 га земель, освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений.Представитель ведомства также обратил внимание на то, что необходимо вовлечь в хозяйственный оборот максимальное количество вторичных материальных ресурсов. По его словам, в настоящий момент уровень извлечения ВМР составляет порядка четверти от общего объема твердых коммунальных отходов.