В Беларуси планируют собрать 6,1 миллиона тонн картофеля и 1,76 миллиона тонн овощей

В частности, в этом году в стране планируют собрать 6,1 млн тонн картофеля, 1,76 млн тонн овощей, 601 тысячу тонн плодов и ягод. В том числе в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах – 1,1 млн тонн картофеля, 625,5 тысячи тонн овощей открытого и защищенного грунта, 170 тысяч тонн плодов и ягод, в том числе 160 тысяч тонн яблок. Ожидания по картофелю на уровне прошлого года, по овощам – на 2 процента больше, по плодам и ягодам – на 8 процентов больше., – перечислила Карбанович.Она также рассказала о целевом назначении собранного у аграриев и фермеров урожая. Так, 185 тысяч тонн картофеля пойдут на семена, около 200 тысяч тонн отправится на промпереработку, 181 тысяча тонн попадет в торговлю и общепит, в том числе в стабфонды. Остальные 535 тысяч тонн – для прочей реализации, в том числе на ярмарки и экспорт. Из ожидаемого урожая овощей 180 тысяч тонн планируют направить на нужды общепита и торговли, а также для закладки в стабфонды, 43 тысячи тонн пойдет на переработку, 402,5 тысячи тонн – для прочей реализации. На промпереработку отправится 41 тысяча тонн плодов и ягод, в торговлю, общепит и стабфонды – 50 тысяч тонн, остальные 85 тысяч тонн будут реализованы на рынках, ярмарках и за рубежом., – отметила Карбанович.