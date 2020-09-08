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В Беларуси планируют собрать 6,1 миллиона тонн картофеля и 1,76 миллиона тонн овощей

Урожай картофеля, овощей, фруктов и ягод в этом году ожидается не ниже прошлогоднего. Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы сообщила заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович. 


В частности, в этом году в стране планируют собрать 6,1 млн тонн картофеля, 1,76 млн тонн овощей, 601 тысячу тонн плодов и ягод. В том числе в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах – 1,1 млн тонн картофеля, 625,5 тысячи тонн овощей открытого и защищенного грунта, 170 тысяч тонн плодов и ягод, в том числе 160 тысяч тонн яблок. Ожидания по картофелю на уровне прошлого года, по овощам – на 2 процента больше, по плодам и ягодам – на 8 процентов больше. 

– Что касается овощей, в планах собрать 146 тысяч тонн белокочанной капусты, 76 тысяч тонн столовой свеклы, 210 тысяч тонн моркови, 41,3 тысячи тонн репчатого лука, 81 тысячу тонн томатов, 51,2 тысячи тонн огурцов-корнишонов, 4,4 тысячи тонн зеленого горошка, 0,5 тысячи тонн фасоли, – перечислила Карбанович.

Она также рассказала о целевом назначении собранного у аграриев и фермеров урожая. Так, 185 тысяч тонн картофеля пойдут на семена, около 200 тысяч тонн отправится на промпереработку, 181 тысяча тонн попадет в торговлю и общепит, в том числе в стабфонды. Остальные 535 тысяч тонн – для прочей реализации, в том числе на ярмарки и экспорт. Из ожидаемого урожая овощей 180 тысяч тонн планируют направить на нужды общепита и торговли, а также для закладки в стабфонды, 43 тысячи тонн пойдет на переработку, 402,5 тысячи тонн – для прочей реализации. На промпереработку отправится 41 тысяча тонн плодов и ягод, в торговлю, общепит и стабфонды – 50 тысяч тонн, остальные 85 тысяч тонн будут реализованы на рынках, ярмарках и за рубежом. 

– Основные объемы выращивания плодоовощной продукции сконцентрированы в крупнотоварных производствах – там производится около 50–60 процентов от всего урожая сельскохозяйственных и фермерских организаций, – отметила Карбанович. – Примечательно, что на протяжении последнего десятилетия значительно изменилась доля выращивания продукции в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Если в 2010 году удельный вес производства, например, картофеля у первых составлял 85 процентов, у вторых – 15, то уже сейчас пропорция изменилась и выглядит так: 51 и 49 процентов соответственно. Десять лет назад в сельхозорганизациях выращивалось 68 процентов овощей, сегодня – 38 процентов, удельный вес производства плодов и ягод у сельхозорганизаций сократился с 90 процентов до 48 процентов. Это говорит о том, что фермеры проявляют большой интерес к сельскому хозяйству. 
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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