В Беларуси планируют детально изучить положение семей с детьми в регионах

Об этом сообщил во время круглого стола "Улучшение качества жизни населения: счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие", который сейчас проходит в Научно-исследовательском институте труда, заведующий отделом социально-трудовых исследований НИИ труда Геннадий Ридевский.



– Это совершенно новая, неисследованная тема, изучение которой позволит усовершенствовать меры государственной демографической политики, – отметил специалист.



На круглом столе обсуждается проект Программы социально-экономического развития на 2021–2025 годы. В дискуссии принимают участие ученые и эксперты научных и образовательных кругов из НИИ труда, Национальной академии наук, НИЭИ Минэкономики, БГУ, РИПК, РИПО, МИТСО.



Геннадий Ридевский также сообщил, что в планах НИИ труда значится и проведение анализа демографического развития страны по результатам предыдущих лет.