В Беларуси планируется увеличить ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья

Министр отметил, что сформированная законодательная база позволяет в ближайшей перспективе сделать упор на широкое развитие комплексного строительства индивидуального жилья и объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры к такому жилью.Руслан Пархамович сообщил, что урегулированы все вопросы, позволяющие осуществлять строительство комплексной индивидуальной жилой застройки УКС и госорганизациями.