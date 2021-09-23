В Беларуси планируется увеличить ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья

Ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования планируется увеличить с 4 миллионов квадратных метров в 2021 году до 4,5 миллиона квадратных метров в 2025-м. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
- С 2021 по 2025 год планируется поэтапное увеличение объемов строительства общей площади жилья, жилья с государственной поддержкой, арендного жилья, в том числе для военнослужащих, и электродомов. Рост объемов строительства жилья предполагается как в целом по республике, так и по регионам. За пять лет планируется ввести в эксплуатацию около 725 тысяч квадратных метров арендного жилья за счет всех источников финансирования и около 2 миллионов квадратных метров площади электродомов.
Министр отметил, что сформированная законодательная база позволяет в ближайшей перспективе сделать упор на широкое развитие комплексного строительства индивидуального жилья и объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры к такому жилью.
- Развитие индивидуального жилищного строительства останется одним из основных направлений строительства жилья и в текущей пятилетке. Комплексную индивидуальную застройку планируется осуществлять одним застройщиком, в том числе для упорядочения и улучшения архитектурного облика населенных пунктов. Строительство индивидуального жилья будет проходить путем застройки территории с акцентом на создание экологически благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной среды проживания с сохранением существующих природных комплексов, а также развитием безбарьерной среды, необходимой для социальной интеграции и самостоятельной деятельности всех категорий граждан, включая физически ослабленных лиц.
Руслан Пархамович сообщил, что урегулированы все вопросы, позволяющие осуществлять строительство комплексной индивидуальной жилой застройки УКС и госорганизациями.
- Гражданам на такое строительство может оказываться государственная поддержка. Для оперативного развития комплексной индивидуальной жилой застройки предлагается в первую очередь приступить к освоению территорий, обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.
Полную версию интервью с министром архитектуры и строительства читайте в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
sichevich@sb.by