В Беларуси планируется создать национальный экспортный центр. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности Правительства до 2025 года. По его словам, его планируется создать на базе структур Банка развития.
– Это будет новый институт поддержки. В его основе – профессиональный коммерческий подход по продвижению товаров и услуг на рынках, управлению импортом, привлечению средств для финансирования экспортных проектов. Увеличим доступность финансовых инструментов поддержки экспорта – это кредиты и страхование, которые смогут предоставлять все банки и страховые организации.
В целом, говоря о работе на внешнем контуре, Премьер-министр отметил, что работа Правительства будет сосредоточена на улучшении качества экспорта и международном сотрудничестве. Цель – нарастить экспорт товаров и услуг в 2025 году до 50 миллиардов долларов.
– Прежде всего за счет роста маржинальности продуктов, профессиональной работы с конечным потребителем. Задача — продукцию продавать, а не отгружать. Две-трети такого прироста – это около 10 миллиардов долларов – должны быть обеспечены за счет роста экспорта товаров. Причем практически вдвое надо увеличить поставки высокотехнологичной продукции – до двух миллиардов долларов. Прирост экспорта услуг составит около пяти миллиардов долларов. Рассчитываем на лидерство в ИТ-сфере, рост в транспортной сфере, строительстве, туризме и медицине. Доля услуг в валовом экспорте должна вырасти с текущих 24 до 26 процентов.
По словам Премьер-министра, для роста и диверсификации экспорта планируется в полной мере задействовать возможности участия в региональной и глобальной интеграции.
– В этой связи определили направления по улучшению условий доступа белорусских товаров и услуг в рамках ЕАЭС, расширению торгово-экономического сотрудничества с КНР, завершению переговоров по вступлению в ВТО. Без этого невозможно вести речь о снижении рискованной экспортной зависимости от нескольких рынков.
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В Беларуси планируется создать национальный экспортный центр
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ