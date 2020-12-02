В Беларуси планируется создать национальный экспортный центр

В целом, говоря о работе на внешнем контуре, Премьер-министр отметил, что работа Правительства будет сосредоточена на улучшении качества экспорта и международном сотрудничестве. Цель – нарастить экспорт товаров и услуг в 2025 году до 50 миллиардов долларов.По словам Премьер-министра, для роста и диверсификации экспорта планируется в полной мере задействовать возможности участия в региональной и глобальной интеграции.