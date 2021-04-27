В Беларуси планируется реализовать 15 научно-технических программ за 2021–2025 годы

В перечень включено 14 государственных программ. Среди них – "Цифровые технологии и роботизированные комплексы", "Перспективные химические и биологические технологии", "Зеленые технологии ресурсопользования и экобезопасности", "Интеллектуальное приборостроение", "Инновационное машиностроение и машиностроительные технологии", "Индустрия микро- и наноэлектроники", "Инновационные материалы и технологии", "Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование", "Инновационные агропромышленные и продовольственные технологии".Отмечается, что отдельные программы посвящены научному обеспечению качества и доступности медицинских услуг, разработке фармацевтических субстанций и лекарственных средств, технологиям предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кибербезопасности, обороноспособности страны.Также в списке одна региональная научно-техническая программа – "Инновационное развитие Брестской области". Она предусматривает развитие и внедрение инновационных технологий и разработок в реальный сектор экономики региона и направлена на повышение его конкурентоспособности.Постановление вступило в силу после официального опубликования.