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В Беларуси первые елочные базары заработают уже 19 декабря

Первые елочные базары откроются в Беларуси 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.


 Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. С 20 и 21 декабря к ним присоединятся лесхозы Гродненской области, с 21 декабря – Минской области, с 23 декабря – Гомельской и Могилевской областей. Всего организовано свыше 1,1 тыс. торговых точек от лесхозов, где будет представлена продукция по минимальным ценам, – рассказали в пресс-службе.

Работать елочные базары будут во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. В связи с изменившимися правилами предоставления торговых площадей в Минске, как и в прошлом году, по адресу ул. Багратиона, 70 (заработает с 21 декабря), а также на елочном базаре на ул. Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр (заработает с 22 декабря). Также отмечается, что лесхозы Минской области будут продавать новогодние товары в населенных пунктах, примыкающих к столице: в Боровлянах, Сенице, Валерьяново и др.

Ассортимент будет представлен такими деревьями, как ель, сосна, на базарах к тому же можно будет приобрести новогодние букеты и деревья в кадках. Что касается последних, то их будут продавать во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тыс. человек. Цена на деревья будет сформирована в зависимости от вида и размера, а также от региона продажи.

Более подробно ознакомиться с информацией о точках реализации новогодних деревьев и их стоимости можно в ближайшее время, когда на сайтах лесохозяйственных учреждений разместят соответствующие сведения.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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