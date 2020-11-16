В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР

На фоне распространения COVID-19 Министерство здравоохранения приняло решение задействовать всевозможные ресурсы, которые обеспечат способность проводить тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР во время оказания медицинской помощи жителям Беларуси., – добавили в пресс-службе.Во время второй волны COVID-19, как и в период первой, будут использованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей. Минздрав благодарит руководителей лабораторий частной формы собственности за поддержку и взаимопомощь.Всего в стране более 50 лабораторий могут проводить тестирование на COVID-19 методом ПЦР.