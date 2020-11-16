В Беларуси максимум лабораторий будут задействованы для тестирования на коронавирус методом ПЦР, пишет БЕЛТА.
На фоне распространения COVID-19 Министерство здравоохранения приняло решение задействовать всевозможные ресурсы, которые обеспечат способность проводить тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР во время оказания медицинской помощи жителям Беларуси.
– Для этих целей перепрофилируются все лаборатории, на базе которых могут выполняться данные исследования, – добавили в пресс-службе.
Во время второй волны COVID-19, как и в период первой, будут использованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей. Минздрав благодарит руководителей лабораторий частной формы собственности за поддержку и взаимопомощь.
Всего в стране более 50 лабораторий могут проводить тестирование на COVID-19 методом ПЦР.
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В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ