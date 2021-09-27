В Беларуси озимые зерновые посеяли на половине запланированных площадей

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, в настоящий момент сев проведен на 726,2 тыс. га при плане 1 млн 456,1 тыс. га. По меньшей мере половина площадей засеяна в Брестской, Гродненской и Минской областях, чуть меньше половины – в Витебской и Могилевской областях. На Гомельщине данный показатель сложился на уровне 41,5%.Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,108 млн га, что составляет 89,3% от запланированной площади. Намолочено 6,419 млн т зерна. Первое место по намолоту занимает Минская область – по меньшей мере 1,6 млн т. На второй строчке оказалась Брестская – как минимум 1,2 млн т. Замыкает тройку лидеров Гродненская – не менее 1,1 млн т. Затем следует Могилевская область – 855,6 тыс. т, Гомельская – 804,5 тыс. т и Витебская783,3 тыс. т.