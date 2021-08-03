В Беларуси ответили на обвинения в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

, - отметил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.В МИД также добавили: еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью.Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее. А Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС.В ведомстве отметили: наши предложения, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа., - говорится в сообщении МИД.Также отмечается, что мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, теплый, уютный, а главное – безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие, "спираль Бруно" и откровенную враждебность. Рост миграционных потоков Беларусь ощущает и на себе – наши пограничники в последнее время задержали гораздо больше нелегалов, нежели раньше. Многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. Но стонет и требует солидарности только Литва. Может быть, властям страны выгодно такое положение дел.В Министерстве иностранных дел пояснили, что в этом контексте нам совершенно понятны справедливые вопросы, которые литовская общественность совершенно обоснованно ставит своему правительству. Зато Высокий представитель ЕС за пафосными фразами о правах человека и солидарности активно прячет очевидные факты "демократических" разгонов мирных акций протеста с чрезмерным использованием силы, а также выдворения мигрантов из Литвы, включая беременных женщин и детей, с применением оружия. В этой ситуации кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности.- добавили в МИД Беларуси.