В Беларуси ответили на обвинения в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

МИД Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в создании миграционного кризиса на границе с Литвой.
Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД ответе пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза журналистам.
- Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы, - отметил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД также добавили: еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью.
Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее. А Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС.
В ведомстве отметили: наши предложения, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа.
- Обратите внимание, что и сейчас не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы, - говорится в сообщении МИД. - Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы. Беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь – таких маршрутов множество. Так, согласно ежегодному докладу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев "Глобальный доклад 2020", в 2020 году количество вынужденных переселенцев в мире превысило 90 миллионов человек, включая 21 млн. беженцев. Из них порядка 38 % зарегистрировано в Африке, 20 % - на Ближнем Востоке, 12 % - в Азии, 12 % - в Латинской Америке и только 10 % - в Европе.
Также отмечается, что мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, теплый, уютный, а главное – безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие, "спираль Бруно" и откровенную враждебность. Рост миграционных потоков Беларусь ощущает и на себе – наши пограничники в последнее время задержали гораздо больше нелегалов, нежели раньше. Многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. Но стонет и требует солидарности только Литва. Может быть, властям страны выгодно такое положение дел.
В Министерстве иностранных дел пояснили, что в этом контексте нам совершенно понятны справедливые вопросы, которые литовская общественность совершенно обоснованно ставит своему правительству. Зато Высокий представитель ЕС за пафосными фразами о правах человека и солидарности активно прячет очевидные факты "демократических" разгонов мирных акций протеста с чрезмерным использованием силы, а также выдворения мигрантов из Литвы, включая беременных женщин и детей, с применением оружия. В этой ситуации кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности.
- За годы нашей независимости мы не раз делом подтверждали, что белорусские пограничные службы всегда ответственно подходят к своим международным обязательствам и к охране рубежей своей страны. Беларусь всегда была и остается открытой к конструктивному сотрудничеству и диалогу для разрешения любых имеющихся трудных вопросов, - добавили в МИД Беларуси.