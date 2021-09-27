В Беларуси отопление включено в 97% жилых домов

В стране отопление появилось в 97 процентов жилых домов, подлежащих включению от котельных. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Как рассказали в ведомстве, на фоне устойчивого снижения температурного фона всеми облисполкомами и Минским горисполкомом согласовано начало отопительного сезона. Так, по состоянию на 8.00 27 сентября по стране включено отопление в 97 % жилых домов, подлежащих включению от котельных. В столице и Могилевской области оно включено в 100% домов, в Витебской области - 99,8%, на Гомельщине - 99%. В остальных регионах подключение домов к отоплению, как считают специалисты министерства, в ближайшие дни также приблизится к ста процентам.
- В основном сегодня наши усилия направлены на наладку и регулировку систем отопления. Но есть некоторые проблемы технического характера, которые мешают "прийти" теплу в дом. Речь идет про завоздушивание систем отопления. Для их решения необходимо определенное время, чтобы обойти большое количество домов. Сейчас работники эксплуатирующих организаций жилищно-коммунального хозяйства оперативно устраняют возникшие проблемы, - уточнили в МЖКХ.
Фото из архива БЕЛТА