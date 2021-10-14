В Беларуси открыты по меньшей мере 850 пунктов вакцинации против коронавируса

Согласно информации пресс-службы Минздрава, пункты развернулись в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах социального обслуживания населения, а также в столичном метро. В сельской местности работают мобильные бригады.Отмечается, что на сайте Минздрава опубликована карта вакцинации. Белорусские граждане и гости республики могут выбрать ближайший пункт и получить прививку от коронавируса.