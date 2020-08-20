В Беларуси открыта линия дистанционного консультирования населения в отношении ВИЧ-инфекции

Линия дистанционного консультирования населения в отношении ВИЧ-инфекции открыта в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

– В отделе профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов открыта линия дистанционного консультирования для населения, в том числе для ключевых групп, относящихся к группам повышенной уязвимости в отношении ВИЧ-инфекции, – проинформировали в РЦГЭиОЗ.

Любой желающий может подключиться к этой линии через Skype.

– Вы можете найти нас в Skype под именем «Отдел профилактики ВИЧ и ПВГ» в будние дни с 10.00 до 16.00 и получить консультацию психолога и врача-эпидемиолога по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, – отметили в центре.

Согласно информации РЦГЭиОЗ, по состоянию на 1 июня 2020 года в Беларуси проживало 22,534 человека с ВИЧ-положительным статусом.

В том числе в Брестской области – 1682, в Витебской – 1236, в Гомельской – 8364, в Гродненской – 965, в городе Минске – 5019, в Минской области – 3642, в Могилевской – 1626. При этом за 5 месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 725 новых случаев ВИЧ-инфекции (7,68 на 100 тысяч населения). Для сравнения: за аналогичный период прошлого года – 908 случаев (9,6 на 100 тысяч населения).

С января по май в общей структуре путей передачи инфекции доля инъекционной передачи ВИЧ составила 15,5%, доля полового пути – 83,7%.

В Беларуси проводится активная работа в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции и реализации взятых на себя обязательств в части достижения к концу 2020 года стратегической цели ЮНЭЙДС 90–90–90. Это значит, что 90% всех людей, живущих с ВИЧ, должны будут знать свой ВИЧ-статус; 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, будут стабильно получать антиретровирусную терапию; у 90% ВИЧ-положительных людей, получающих терапию, будет достигнута неопределяемая вирусная нагрузка и человек не будет передавать вирус другим людям.

По состоянию на 1 июня 2020 года в Беларуси были достигнуты следующие показатели стратегической цели ЮНЭЙДС: 80,5% – 81,3% – 77,3%.