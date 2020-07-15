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В Беларуси осталось убрать 8,1 процента площадей озимого ячменя

Белорусские аграрии убрали озимый ячмень с 16,2 тыс. га, что составляет 91,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщает, что по данным на 15 июля, намолочено 90,6 тыс. т озимого ячменя, урожайность составляет 56 ц/га. Активно идет уборка озимой сурепицы на зерно: работы проведены на 24,8 тыс. га (87,8% запланированных площадей), намолочено 24 тыс. т при урожайности 9,68 ц/га. Что касается озимого рапса на зерно, то он убран с 48,8 тыс. га (15,2% от плана), намолот составляет 82,1 тыс. т, урожайность – 16,8 ц/га.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в этом году планируется убрать более чем с 2,2 млн га. Уборочные работы пока выполнены на 1,14% запланированных площадей.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 502,7 тыс. га (61,4% от плана). В Брестской области работы проведены на 132,5 тыс. га (87,2% запланированных площадей), в Минской – на 155,2 тыс. га (86,4%), Гомельской – 80,2 тыс. га (77,1%), Гродненской – 85,4 тыс. га (50,2%), Могилевской – 43 тыс. га (38,1%), Витебской – 6,43 тыс. га (6,43%). Заготовлено 434,9 тыс. т сена (43,1% к плану), 10,727 млн т сенажа (85,1%) и 473,2 тыс. т силоса (2,47%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 35,6% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа – 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена –1,01 млн т.
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