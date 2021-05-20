В Беларуси осталось ликвидировать 327 мусорных мини-полигонов. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак.
– Если говорить о мини-полигонах, которые надо ликвидировать в этом году, то их осталось 327. И в течение года они будут ликвидированы. В прошлом году их было ликвидировано 270. А всего с 2010 по 2020 годы – 2891 мини-полигон.
Что касается обращения с отходами, то, по словам заместителя Премьер-министра, существуют серьезные вопросы с их сортировкой. В частности, есть много нареканий с раздельным сбором мусора.
– И проблему надо решать концептуально. Мы должны извлекать все виды вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов. Поэтому на первое место необходимо вывести сортировку. Строительство сортировочных мощностей – наша задача номер один на эту пятилетку. И мы должны сегодня повернуть ситуацию таким образом, чтобы качественная сортировка происходила в любом населенном пункте, а не только в крупных городах. Дальше мы должны извлекать не только то, что перерабатывается. Органику необходимо компостировать. Тем более что сегодня есть потребность использовать компост в том же озеленении. Дальше нужно извлекать то, что невозможно переработать и использовать как топливо.
Анатолий Сивак сообщил, что уже реализуется проект в Гродненской области по использованию фракции, которую невозможно переработать в качестве RDF-топлива, при производстве цемента.
Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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В Беларуси осталось ликвидировать 327 мусорных мини-полигонов
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