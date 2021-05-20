В Беларуси осталось ликвидировать 327 мусорных мини-полигонов

Что касается обращения с отходами, то, по словам заместителя Премьер-министра, существуют серьезные вопросы с их сортировкой. В частности, есть много нареканий с раздельным сбором мусора.Анатолий Сивак сообщил, что уже реализуется проект в Гродненской области по использованию фракции, которую невозможно переработать в качестве RDF-топлива, при производстве цемента.Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.