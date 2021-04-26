В Беларуси определили сроки проведения вступительной кампании – 2021 в вузах

Прием документов будет осуществляться в следующие сроки: с 20 по 26 июля – от лиц, поступающих в вузы для получения высшего образования, с 20 по 28 июля – для поступающих на очную (дневную) форму получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля, с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в учреждения данного профиля.Для желающих поступить в вузы с целью получения высшего образования на платной основе без вступительных испытаний установлены иные сроки подачи документов. В Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС – с 20 июля по 5 августа, в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям – с 20 июля по 10 августа (с 15 ноября по 5 декабря в заочной), в иных вузах – с 20 июля по 9 августа.Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, и аграрной направленности, поступающие на сельскохозяйственные специальности, смогут подать документы в период с 20 по 22 июля.Вступительные испытания будут проходить в период с 27 по 29 июля в Университете гражданской защиты МЧС, Военной академии, на военных факультетах, с 27 июля по 4 августа – в иных вузах, с 29 июля по 4 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям, с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.Кроме того, установлены сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета. В Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах – по 31 июля, в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств – по 6 августа, в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля – по 20 декабря, в иных государственных вузах – по 5 августа.Для желающих получить высшее образование на платной основе определены следующие сроки зачисления абитуриентов: по 20 декабря – в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля, по 11 августа – в других вузах.Вместе с тем постановлением определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.Также установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.Постановление вступает в силу после официального опубликования.