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В Беларуси определены медцентры, где можно будет бесплатно сделать ЭКО

Стало известно, какие организации здравоохранения будут оказывать бесплатную попытку ЭКО бесплодным супругам. Как сообщила сегодня журналистам в Доме прессы главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда, данная медуслуга за счет средств республиканского бюджета будет выполняться в трех государственных центрах: РНПЦ «Мать и дитя», городском клиническом роддоме № 2 Минска, а также Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре с консультацией «Брак и семья». 


Возможность воспользоваться одной попыткой ЭКО бесплатно предусмотрена Указом Президента № 171, который вступит в силу 1 января 2021 года. До этого срока Минздрав определит порядок и условия бесплатного предоставления одной попытки ЭКО.

Сегодня процедуру ЭКО в стране выполняют, кроме трех государственных, пять коммерческих медцентров. При этом соотношение объемов выполнения ЭКО между государственными и частными центрами составляет 50/50. Отвечая на вопрос корреспондента sb.by о том, справятся ли государственные организации без создания очередей, Людмила Кеда сообщила:

– Мы просчитали возможности, произвели расчеты, чтобы убедиться, что ресурсов у них сегодня достаточно, чтобы удовлетворить потребности на должном уровне качества. И мы уже даже примерно определили, сколько процедур ЭКО будет выполнять каждая из этих организаций. Конечно, основную часть выполнения программ экстракорпорального оплодотворения возьмет на себя РНПЦ “Мать и дитя”.

По мнению заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врача-репродуктолога РНПЦ «Мать и дитя» Ирины Дусь, в том, что бесплатная попытка ЭКО будет предоставляться именно в государственных центрах здравоохранения, есть свои преимущества, главное из которых – комплексный подход к решению проблемы бесплодия.

– У нас создана преемственность работы со всеми отделениями центра, – отметила специалист. – Есть отделение планирования семьи, где можно обследовать пациентку до программы ЭКО, поставить диагноз и пройти консервативное лечение. Также имеется отделение гинекологическое, где можно подготовиться к программе ЭКО, если есть показания к оперативному лечению. Непосредственно отделение вспомогательных репродуктивных технологий осуществляет саму программу ЭКО. Наша цель – чтобы женщина не просто забеременела, а чтобы был достигнут конечный результат работы – рождение ребенка. И в этом нам помогает отделение патологии беременности, а также педиатрическая служба. Когда к нам обращается пара, мы ставим задачу не просто сделать попытку искусственного зачатия, а дать каждой паре ребенка.

В последние 11 лет тема бесплодия в Беларуси звучит все актуальнее. В 2005 году число женщин, страдающих бесплодием, в стране увеличилось вдвое – с 372,1 случая на 100 000 женского населения от 18 до 49 лет до 752,4 случая на 100 000 в 2019 году.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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