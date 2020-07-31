В Беларуси определен порядок проведения государственных экспертиз условий труда

Цель проведения экспертиз – определение правильности отнесения условий труда к категории «вредные и (или) опасные условия труда» по результатам аттестации. Документ предусматривает проведение следующих экспертиз:

- правильности применения;

- списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение или пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда;

- перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах.

Также предусмотрены экспертизы качества проведения аттестации и условий труда на рабочих местах.

Экспертизы проводятся в организациях независимо от их организационно-правовых форм должностными лицами управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда и соцзащиты, управлений (отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

Правовым актом утверждено также Положение о порядке подготовки заключения для принятия работодателями решений о применении труда женщин на работах, включенных в список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлекать к труду женщин.

Постaновление вступает в силу после официального опубликовaния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2020 года.