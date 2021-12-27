В Беларуси определен порядок аттестации производителей семян сельхозрастений и ведения госреестра

о порядке проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, включения и исключения их из государственного реестра сортов сельскохозяйственных растений;

о порядке выдачи разрешений на использование или реализацию семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих к сортам, не включенным в государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений;

о порядке выдачи разрешений на использование или реализацию семян сельскохозяйственных растений с показателем посевных качеств семян сельскохозяйственных растений (всхожесть) менее установленных требований до 3%;

о порядке проведения апробации, грунтового контроля и лабораторного сортового контроля сельскохозяйственных растений, выдачи акта апробации сельскохозяйственных растений;

о порядке выдачи удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений.

Совмин определил порядок проведения аттестации производителей оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, порядок и условия включения сведений в государственный реестр производителей семян сельхозрастений и исключения их из этого реестра.Документом также утверждаются следующие положения:Кроме того, изменения вносятся в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 г. № 156.Постановление № 746 вступает в силу после его официального опубликования.