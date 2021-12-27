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В Беларуси определен порядок аттестации производителей семян сельхозрастений и ведения госреестра

24 декабря текущего года в рамках реализации Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 102-З «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений» принято постановление Правительства № 746. Подробности приводятся на Национальном правовом интернет-портале.


Совмин определил порядок проведения аттестации производителей оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, порядок и условия включения сведений в государственный реестр производителей семян сельхозрастений и исключения их из этого реестра. 

Документом также утверждаются следующие положения:
  • о порядке проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, включения и исключения их из государственного реестра сортов сельскохозяйственных растений;
  • о порядке выдачи разрешений на использование или реализацию семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих к сортам, не включенным в государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений;
  • о порядке выдачи разрешений на использование или реализацию семян сельскохозяйственных растений с показателем посевных качеств семян сельскохозяйственных растений (всхожесть) менее установленных требований до 3%;
  • о порядке проведения апробации, грунтового контроля и лабораторного сортового контроля сельскохозяйственных растений, выдачи акта апробации сельскохозяйственных растений;
  • о порядке выдачи удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений.
Кроме того, изменения вносятся в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 г. № 156.

Постановление № 746 вступает в силу после его официального опубликования.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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