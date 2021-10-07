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В Беларуси определен перечень резидентов, валютные договоры которых не подлежат регистрации

В Беларуси определен перечень резидентов, валютные договоры которых не подлежат регистрации. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года № 560, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: pixabay.com

В перечень вошли дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси, находящиеся за пределами Беларуси, официальные представители республиканских органов государственного управления в загранучреждениях, а также физические лица – резиденты, направленные на работу в загранучреждения, и совместно проживающие с ними за пределами Беларуси члены их семей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 9 июля 2021 года.
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