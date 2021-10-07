В Беларуси определен перечень резидентов, валютные договоры которых не подлежат регистрации

В перечень вошли дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси, находящиеся за пределами Беларуси, официальные представители республиканских органов государственного управления в загранучреждениях, а также физические лица – резиденты, направленные на работу в загранучреждения, и совместно проживающие с ними за пределами Беларуси члены их семей.Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 9 июля 2021 года.