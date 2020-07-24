В Беларуси около 500 объектов общепита специализируется на национальной кухне. Об этом рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

К слову, в стране насчитывается примерно 21,5 тысяча объектов общепита.

- При этом, если проанализировать весь общепит, то национальная кухня так или иначе присутствует в большем числе, - обратил внимание представитель МАРТ.

Он отметил, что в связи с изменением уровня покупательской способности населения и переориентации спроса развитие общепита происходит в основном за счет открытия объектов быстрого питания. Например, пиццерий, кофеен, кафе, бургерных и др. В них на первом месте скорость приготовления и подачи блюда, а также невысокая стоимость. Что касается ресторанного бизнеса, то многие организации специализируются на национальной, японской, восточной и итальянской кухне.

Еще один тренд таков: в последнее время объекты общепита стали активнее появляться в составе культурно-досуговых, лечебно-оздоровительных и торгово-развлекательных центров. И еще одно наблюдение: в общепите взяли курс на франчайзинг. Плюс появился ряд сетевых белорусских операторов в этом сегменте.

- Эпидемиологическая обстановка повлияла на развитие доставки блюд и выездного обслуживания – а спрос на это есть, - поделился наблюдениями Михаил Жигало. – Что еще примечательно: растет спрос на продукты питания высокой степени готовности. Как следствие – в крупных продовольственных магазинах стали активно открываться кулинарные цеха.

При этом норматив обеспеченности населения местами в общедоступных заведениях общепита превысил норматив 40 мест на тысячу жителей и составил 43,2 места.