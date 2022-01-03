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В Беларуси ограничен доступ к сайту "Першы рэгiён"

По постановлению прокурора Брестской области ограничен доступ к сайту "Першы рэгiён" (1 reg.bу.) с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев. Информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры.

Фото: pixabay.com

В работе ресурса установлены многочисленные нарушения закона "О средствах массовой информации". К примеру, в ряде публикаций на сайте размещалась информационная продукция, которую суд ранее признал экстремистскими материалами, а также активные гиперссылки на ресурсы, которые ее распространяли. 

Также отмечается, что отдельные статьи на сайте сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковались и другие сведения, которые явно дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов.
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