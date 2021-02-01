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  2. В Беларуси объявлена восьмая Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи

В Беларуси объявлена восьмая Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи

Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи объявлена в Беларуси. К участию приглашаются студенты и магистранты учреждений высшего образования страны, а также специалисты в области качества в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг, сообщили в Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь.


Олимпиада будет проведена в два этапа. На первом, индивидуальном, участники и команды в составе четырех человек до 1 марта должны направить заявки, рефераты и презентации в учреждения высшего образования (в случае, если они являются студентами или магистрантами) или секретариат Республиканской экспертной комиссии (если участники являются специалистами в области качества), созданный на базе Госстандарта и БелГИСС.

Для участия во втором этапе олимпиады учреждения высшего образования до 1 апреля передают в секретариат сопроводительное письмо и список финалистов, результаты оценки рефератов по установленным критериям, документы финалистов (заявки, рефераты, презентации, подготовленные на основе рефератов).

Победители олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени. Они также получат право на публикацию работы в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.

Заявки на участие принимаются в секретариате Республиканской экспертной комиссии по адресу: 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2А, к. 303. Телефон для справок: +375 17 269 69 54.

Фото: pixabay.com
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