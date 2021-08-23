В Беларуси 24 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно в южной части страны ожидаются дожди, местами возможны грозы. Во многих районах Брестской и Гомельской областей пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 6–11 градусов выше нуля, а днем от +14 °С до +22 °С.В среду, 25 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 3 до 14 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров достигнут 21 градуса тепла.В четверг, 26 августа, будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западу и востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4–9 метров в секунду. Ночью температурный фон будет колебаться от +5 до +12 °С, днем 13–22 градусов тепла.