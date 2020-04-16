В Беларуси нет детей с COVID-19 в тяжелом состоянии — Минздрав

Зараженные новым коронавирусом дети переносят инфекцию в бессимптомной или легкой форме. Об этом заявил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев в ходе онлайн-брифинга в четверг в Минске.





«По данным на 8 утра в республике зарегистрировано 116 детей с подтвержденной COVID-инфекцией. Практически все дети переносят заболевание в бессимптомной либо легкой форме», — отметил специалист.

Все дети, по его словам, контакты первого-второго уровня, находятся сейчас в стационарах и получают стационарное лечение. «Детей, которые находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ в республике нет», — сказал представитель Минздрава.

По проценту заболевших детей среди общего числа заболевших мы не отличаемся от других стран, отметил он.

Если заболевание у детей протекает с катаральными явлениями, то они типичны, добавил специалист. Это вялость, слабость, боли в животе, отказ от еды. Может быть рвота, кашель, насморк, повышение температуры, лихорадка.

Всего по состоянию на утро четверга в Беларуси зарегистрировано 4204 зараженных новым коронавирусом.