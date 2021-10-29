Центр НАН Беларуси по биоресурсам: в стране насчитывается около тысячи рысей и 500 медведей

Численность рысей в Беларуси составляет около тысячи особей. Такую цифру назвал генеральный директор ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» Александр Чайковский.

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– Если брать за основу план управления популяцией, емкость наших угодий позволяет беспрепятственно обитать на территории страны до полутора тысяч особей этого вида, – уточнил генеральный директор.

Специалист также пояснил, что при внесении в Красную книгу учитывается, насколько жизнеспособна популяция, уязвима, подвержена воздействию различных факторов. Работы по изучению популяции рыси у нас в стране ведутся на протяжении нескольких последних лет. Отсутствие снежного покрова во время мягких зим не давало возможности провести детальное и более точное обследование.

– Мы проводим анализ данных, полученных анкетным методом, есть определенный процент недостоверности, – уточнил эксперт.

Александр Чайковский также назвал примерную численность другого краснокнижного вида: медведей в Беларуси зафиксировали порядка 500. Учитываются в том числе проходные особи, чьи результаты жизнедеятельности были обнаружены. Всего в стране официально находятся под охраной 9 мест обитания этого краснокнижного вида.

По последним данным, в республике обитает 2365 особей зубра, в Беловежской пуще – 675 особей.

Александр Чайковский поделился подробностями о схеме расселения этого вида:

– Если посмотреть на карту популяций, самая северная находится в Россонском районе, южная – в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. За Днепром в Гомельской области ни одной микропопуляции нет, хотя земли там используются менее интенсивно. Часть из них подверглась радиоактивному загрязнению. Там достаточно мест, которые потенциально могут быть использованы для создания новых микропопуляций.