В нашей стране более 564 тысяч человек – инвалиды. Это около 6% от всего населения. Работать могут те, кому врачи выдали соответствующее заключение. Сегодня инвалидов трудоспособного возраста 118 тысяч. Работают почти 68 тысяч человек.
– Занятость людей с инвалидностью ограничена, с одной стороны, физическими возможностями, а с другой – социальной уязвимостью, поскольку конкурировать на рынке труда им достаточно трудно, – говорит начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктория Гречиха.
В Беларуси прорабатываются механизмы по расширению возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью, но не менее важный критерий – их собственное желание работать. Они имеют право работать как в компании с обычными условиями труда, так и в специализированных организациях.
– За пять лет служба занятости помогла пройти обучение безработным инвалидам (1,5 тысячи) по 57 специальностям. Популярностью пользуются специальности оператор ЭВМ, продавец, кладовщик, лифтер, – перечисляет Виктория Николаевна. – Направлялись люди на обучение предпринимательской деятельности.
Также для инвалидов предусмотрены гарантии: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, оплата расходов на проживание.
В 2020 году трудоустроено почти 2 тысячи людей с инвалидностью, 49 помогли организовать собственное дело.
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В Беларуси насчитывается 118 тысяч инвалидов трудоспособного возраста
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