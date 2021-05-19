В Беларуси насчитывается 118 тысяч инвалидов трудоспособного возраста

– говоритВ Беларуси прорабатываются механизмы по расширению возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью, но не менее важный критерий – их собственное желание работать. Они имеют право работать как в компании с обычными условиями труда, так и в специализированных организациях.– перечисляет Виктория Николаевна. –Также для инвалидов предусмотрены гарантии: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, оплата расходов на проживание.В 2020 году трудоустроено почти 2 тысячи людей с инвалидностью, 49 помогли организовать собственное дело.