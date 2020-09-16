В Беларуси намолотили более 8 миллионов тонн зерна

По данным на сегодня, в Минской области собрали почти 2 млн т зерна, в Гродненской – более 1,56 млн т, Брестской – почти 1,35 млн т, Могилевской – 1,12 млн т, Витебской – 1,07 млн т, Гомельской – 921 тыс. т.Средняя урожайность по стране – 36,9 ц/га (в прошлом году на аналогичную дату было 31,1 ц/га).Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,147 млн га, что составляет 99,1% запланированной площади.Продолжается уборка гречихи и проса: по Беларуси скошено 61,6% и 71,5% площадей соответственно. Яровой рапс убран с 82,2% площадей.Сахарной свеклы накопано 279,9 тыс. т, сахаристость – 15,55% (на аналогичную дату минувшего года – 15,93%). Урожайность составляет 438,3 ц/га против 450,8 ц/га в прошлом году.Убрана четверть площадей картофеля, накопано 196,7 тыс. т, урожайность – 309,5 ц/га (331,9 ц/га на аналогичную дату 2019-го).