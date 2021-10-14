В Беларуси намолочены первые полмиллиона тонн зерна кукурузы

Напомним, из-за засухи колосовых культур в этом году получено на 1,5 миллиона тонн меньше, чем в 2020-м. Частично восполнить недобор планируется за счет зерна кукурузы. Его уже намолочено полмиллиона тонн. А вместе с колосовыми собрано 6,9 миллиона тонн. Отставания от прошлогоднего сократилось до 1,3 миллиона.





Как заявил недавно министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, в 2021-м году планируется получить около 1,8 миллиона тонн зерна кукурузы. Это на 400 тысяч больше, чем год назад. Для такого прогноза есть все предпосылки. Урожайность кукурузного зерна сейчас 79 центнеров с гектара, в то время как год назад было 67.

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