В Беларуси намолочено более 3,7 миллиона тонн зерна

Больше всего зерна намолотили аграрии Минской области (893,8 тыс. тонн). Их нагоняют коллеги с Брестчины, выдавшие показатель в 837,7 тыс. тонн. В Витебской области намолотили 480,0 тыс. тонн зерна, в Гомельской – 479,0, в Гродненской – 541,4, в Могилевской – 504,0.Что касается зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса), их в Беларуси убрали с 1153,7 тыс. га (53,8% к уборочной площади). Лидер – Минская область (476,8 тыс. га).Кроме того, в нашей стране убрано 48,3 тыс. га овса (31,4% к плану), 321,8 тыс. га озимого рапса на зерно (94,1% к уборочной площади).Аграрии заготовили 810,4 тыс. тонн сена (72,6% к плану). Больше всего – в Гомельской области (ровно 200,0 тыс. тонн). Сенажа заготовлено 11 628,7 тыс. тонн (86,1% к плану), силоса – 332,8 тыс. тонн (1,72% к плану).В Беларуси вытереблено льна с 36,4 тыс. га (86,8% к уборочной площади).