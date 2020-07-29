В Беларуси намолочено 1986,5 тысячи тонн зерна

На сегодняшнее утро убрано 522 тысячи гектаров, или 23 процента площадей. Намолочено 1986,5 тысячи тонн зерна при средней урожайности 38 центнеров с гектара, что на пять центнеров выше по сравнению с прошлым годом, сообщает Минсельхозпрод.

В лидерах по намолоту Брестчина, Гродненщина и Гомельщина – 538, 453 и 424 тысячи тонн соответственно. Самая высокая урожайность 50,6 центнера с гектара на Гродненщине. Из зерновых культур самая высокая урожайность за ячменем – каждый гектар дает по 44,2 центнера зерна.

Завершается уборка озимого рапса на зерно: осталось менее 25 тысяч гектаров – преимущественно на Могилевщине и Витебщине. Намолочено свыше 710 тысяч тонн маслосемян при урожайности 24,1 центнера с гектара.

Завершается второй укос трав – скошено 83 процента площадей, или 685,6 тысячи гектаров. На условную голову скота уже заготовлено по 12,31 центнера кормовых единиц, что почти на три центнера выше по сравнению с периодом прошлого года.