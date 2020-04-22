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В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для перевода домов на электроотопление

В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для того, чтобы расширять использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в индивидуальных жилых домах. Об этом сегодня сообщил в Совете Республики министр энергетики Виктор Каранкевич, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

Министр сообщил, что по согласованию с местными властями сформирована инвестиционная программа по ремонту электрических сетей на 2021—2025 годы. "Мы поставили задачу почти в два раза увеличить за это время объем средств, направляемых на модернизацию электрических сетей. Работа будет продолжаться и в последующие годы", — проинформировал Виктор Каранкевич.

Он также рассказал, что за прошлый год и за первый квартал 2020-го выдано около 14 тысяч технических условий на перевод домов на электричество для нужд отопления и горячего водоснабжения. "Уже реализовано 3,5 тысячи таких технических условий. Там, где такой возможности нет, энергоснабжающая организация детально рассматривает перспективы проведения в короткое время ремонта электрических сетей", — отметил Виктор Каранкевич. Он пояснил, что если это не удается, то для модернизации электросетей ищут инвестиции.

В планах Министерства энергетики продолжить разработку новых стимулов для использования электроэнергии на селе, особенно в населенных пунктах, в которых нет возможности подвести природный газ. "Это дополнительная альтернатива газу, мы будем этим заниматься", — подчеркнул министр.

Сегодня в Совете Республики он представил законопроекты о ратификации двух протоколов о внесении изменений в Договор о ЕАЭС (в части формирования общего электроэнергетического рынка) и в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Оба этих документа были одобрены верхней палатой белорусского Парламента.
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