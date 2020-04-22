В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для перевода домов на электроотопление

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БЕЛТА

Министр сообщил, что по согласованию с местными властями сформирована инвестиционная программа по ремонту электрических сетей на 2021—2025 годы., — проинформировал Виктор Каранкевич.Он также рассказал, что за прошлый год и за первый квартал 2020-го выдано около 14 тысяч технических условий на перевод домов на электричество для нужд отопления и горячего водоснабжения., — отметил Виктор Каранкевич. Он пояснил, что если это не удается, то для модернизации электросетей ищут инвестиции.В планах Министерства энергетики продолжить разработку новых стимулов для использования электроэнергии на селе, особенно в населенных пунктах, в которых нет возможности подвести природный газ., — подчеркнул министр.Сегодня в Совете Республики он представил законопроекты о ратификации двух протоколов о внесении изменений в Договор о ЕАЭС (в части формирования общего электроэнергетического рынка) и в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Оба этих документа были одобрены верхней палатой белорусского Парламента.