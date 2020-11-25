Республиканская акция награждения почетных доноров крови и ее компонентов начинается в Беларуси, информирует БЕЛТА.
Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий и Белорусское общество Красного Креста объявят о начале мероприятия в четверг, 26 ноября. Доноров наградят знаками отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь". Эстафету подобных мероприятий примут центры трансфузиологии по всей Беларуси.
Девизом мероприятия являются слова "Ганарымся донарамi!". Организаторами акции стали Министерство здравоохранения, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Белорусское общество Красного Креста.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси наградят почетных доноров крови
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