В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты

Затем кандидаты смогут начать предвыборную агитацию. Так, не позднее 20 июля будут готовы общие плакаты с биографическими сведениями кандидатов в президенты для размещения на участках для голосования, а также информационные материалы, которые получат избиратели.Ранее сообщалось, что документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.Датой выборов Палата представителей определила 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах пройдет с 4 по 8 августа. Результаты Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен состоятся не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.