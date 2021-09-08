В Беларуси начинается бабье лето: 9 сентября ожидается до +26 °С

По прогнозу специалистов, ночью и утром 9 сентября в отдельных районах республики может быть туманно. Завтра ожидается небольшая облачность. Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8... +14 °С, местами +4... +7 °С, максимальная днем +20... +26 °С.В ближайшие выходные (10 и 11 сентября) осадков не предвидится. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 6–13 градусов со знаком плюс, максимальная днем 22–27 градусов тепла.