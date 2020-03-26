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В Беларуси начался пожароопасный период — за последние сутки зарегистрировано более 100 природных пожаров

Белорусские спасатели предупреждают о том, что в стране начался пожароопасный период.


«Только за эту неделю в статистику спасателей попали 283 случая пожаров в экосистемах — это лесные и торфяные пожары, а также загорания травы и кустарника. Из них более 100 — за минувшие сутки», — проинформировали в МЧС.

В ведомстве подчеркивают, что палы не приносят никакой пользы, приводят к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. «На пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию», — отмечают в МЧС.

А главное — огонь на приусадебном участке или вблизи строений может стать причиной пожара, который уничтожит жилье или даже приведет к человеческим жертвам.

Спасатели призывают не выжигать сухую траву, не проходить мимо подобных возгораний — начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Если вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112.

При сжигании мусора необходимо соблюдать правила безопасности: костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 м от леса и 30 м от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома.

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Фото: pixabay

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