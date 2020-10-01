Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: Минздрав получил 4000 заявок

В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: Минздрав получил 4000 заявок

О вакцине как единственном спасительном препарате от коронавируса заговорили еще в начале пандемии. Среди лучших умов планеты началось соревнование, победителями из которого, предварительно, вышли ученые из России. Сейчас перед их вакциной «Спутник V» стоит непростая задача – успешно пройти клинические испытания и доказать свою эффективность. В качестве тестовой площадки выступает и наша страна: с 1 октября 100 добровольцев пройдут вакцинацию и будут находиться под пристальным наблюдением медиков. Удастся ли вакцине «Спутник V» стать первым разрешенным для массового использования препаратом от COVID-19?


В первый день клинических испытаний волнуются все: и медики, и сами добровольцы. Всего в исследовании участвуют 7 столичных клиник и Витебская областная больница. В Минске 28-ю поликлинику многие знают как одну из самых «опытных» в сфере тестов и испытаний. Поэтому в стенах этого учреждения исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и дал символический старт важному исследованию. 

– Хочу всем напомнить, что это происходит в рамках личной договоренности руководителей двух государств – Александра Лукашенко и Владимира Путина. Любые клинические испытания крайне строго регламентированы. Несмотря на нашу сокращенную во времени дорожную карту, она была полностью насыщена мероприятиями по безопасности. Подчеркну, что испытания проходят в рамках мультицентровых испытаний, которые проходят в России. У нас набор 100 человек в аккредитованных учреждениях здравоохранения. Это крайне важно для нас, потому что вакцинация – один из самых действенных способов ликвидации эпидпроцесса. Есть критерии отбора: по здоровью, по наличию аллергических заболеваний, перенесенных инфекций, в том числе коронавирусной. Заявок было много – около 4000. У добровольцев будет обычная жизнь, но обязательно появится дополнительный контроль. Наблюдать за добровольцами будут 120–180 дней, а вакцинация происходит в два этапа – первая и вторая инъекции с перерывом. Но вакцину получат не все, четвертую часть добровольцев привили плацебо. Планируется, что после исследований Беларусь первой из иностранных государств получит российскую вакцину.

Сергей Черняк, представитель российской компании «ИФАРМА», будет следить за ходом вакцинации: 

– Белорусы откликнулись очень активно. Чтобы стать испытуемым, человек должен быть относительно здоров, но он может иметь некоторые хронические заболевания, которые не находятся в фазе обострения. В исследовании участвуют мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. За ними будут наблюдать врачи-исследователи, также предполагается визитный контроль и контроль с помощью мобильной связи. Первым делом мы отслеживаем на этапе введения вакцины возможные реакции – период длится первые сутки. Потом проводится еще один этап вакцинации и отслеживается состояние пациентов. Из российского опыта скажу, что специфической симптоматики нет, прививка не отличается от вакцинации против гриппа. Максимум –  повышение температуры, не более того.

Через 180 дней эксперты должны оценить безопасность и эффективность вакцины. 25 процентов добровольцев получили плацебо и 75 процентов – настоящий препарат. 

Лариса Казак, главный врач 28-й поликлиники, добавила:

– Наше учреждение выбрали для исследования, потому что мы аккредитованы Минздравом на осуществление клинических испытаний и соответствуем международным критериям качества. Мы надеемся, что проведем испытания успешно и мировая общественность получит эффективный препарат для борьбы с COVID-19. В нашей поликлинике было более 300 заявок на участие от добровольцев – все они не должны были перенести коронавирус.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
«Отличный день в кругу единомышленников». Самые яркие моменты молодежного форума «Беларусь – это мы!» в Барановичах
Россиянин поджег здание суда, пытаясь уничтожить улики
Последствия военных действий в Нагорном Карабахе
«Уроки труда так же важны, как и физика с математикой»: у брата и сестры Владислава и Юлии Кадовб общие на двоих профессия и место работы
Правительство России приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве
Инвестпроект на 4 миллиарда евро планируется реализовать в Минске
Эмиратский инвестор прокомментировал политику Беларуси в связи с пандемией коронавируса
«Семь учеников из моего класса стали учителями». Педагог-ветеран Мария Василевская – о преданности профессии, трудолюбии и силе личного примера
В Международный день пожилого человека Белорусский Красный Крест начинает кампанию «Ваша дапамога»
С 2 октября в Минске будут усиленно проверять соблюдение ПДД на пешеходных переходах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Размышления у французского окна
Представитель Беларуси назначена главой Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК
Ученые назвали натуральное средство от коронавируса
Россиянин выловил в реке крокодила
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Volkswagen может продать Bugatti, Lamborghini и Ducati
Погода 2 октября: кратковременные дожди по юго-западу и до 19 градусов тепла
70% использования беспилотных летательных аппаратов приходится на сельскохозяйственный сектор
Стало известно, как Беларусь готовится к Всемирной выставке ЭКСПО
Эмиратский инвестор: решение не останавливать экономику в период пандемии доказало свою эффективность
Лукашенко на встрече с руководителем Emaar Properties: ваша работа в Беларуси и инвестиции нам очень кстати
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Забытый домик в деревне
Facebook объединит Messenger и чат Instagram
Названы способы достичь долголетия
Сегодня в Минске стартует благотворительная акция «День учителя»
Сахарная свекла в Беларуси убрана с четверти площадей
Кардиолог рассказал, как пешие прогулки влияют на здоровье сердца
В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: Минздрав получил 4000 заявок
Фотофакт. Шэньсийский исторический музей презентовал тематический календарь "Танец цветов великой династии Тан"
Молоко и кефир могут причинить вред организму
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" откроют новый сезон Единой лиги ВТБ матчем с "Енисеем"
С 1 октября Беларусь уменьшает экспортные пошлины на нефть
мнение
Елена ЯСКО
Растить своих, чтобы не звать чужих
Япония смягчила ограничения на въезд в страну
Два подростка пропали в Минске
В Чехии из-за коронавируса с 5 октября вводится ЧП
У белорусско-туркменского взаимодействия есть перспективы развития по всем направлениям - Улахович
В Минске легковушка столкнулась с мотоциклом - есть пострадавший
Глава ООН на саммите по биоразнообразию призвал человечество прекратить разрушать планету
Минское «Динамо» проведет очередной матч КХЛ против рижских одноклубников
Эксперт рассказал, как безопасно делать покупки в интернете
В Дятловском районе на пожаре обнаружены тела двух человек
Витебская филармония приглашает детей побывать "В гостях у Короля"
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Наша гордость, наше достояние
Топ-7 лучших песен всех времен
Летевший из Антальи в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку в Сочи
Более 200 участников соберет фестиваль спортивной ходьбы в Гродно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ