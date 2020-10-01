В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: Минздрав получил 4000 заявок

О вакцине как единственном спасительном препарате от коронавируса заговорили еще в начале пандемии. Среди лучших умов планеты началось соревнование, победителями из которого, предварительно, вышли ученые из России. Сейчас перед их вакциной «Спутник V» стоит непростая задача – успешно пройти клинические испытания и доказать свою эффективность. В качестве тестовой площадки выступает и наша страна: с 1 октября 100 добровольцев пройдут вакцинацию и будут находиться под пристальным наблюдением медиков. Удастся ли вакцине «Спутник V» стать первым разрешенным для массового использования препаратом от COVID-19?





В первый день клинических испытаний волнуются все: и медики, и сами добровольцы. Всего в исследовании участвуют 7 столичных клиник и Витебская областная больница. В Минске 28-ю поликлинику многие знают как одну из самых «опытных» в сфере тестов и испытаний. Поэтому в стенах этого учреждения исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и дал символический старт важному исследованию.



– Хочу всем напомнить, что это происходит в рамках личной договоренности руководителей двух государств – Александра Лукашенко и Владимира Путина. Любые клинические испытания крайне строго регламентированы. Несмотря на нашу сокращенную во времени дорожную карту, она была полностью насыщена мероприятиями по безопасности. Подчеркну, что испытания проходят в рамках мультицентровых испытаний, которые проходят в России. У нас набор 100 человек в аккредитованных учреждениях здравоохранения. Это крайне важно для нас, потому что вакцинация – один из самых действенных способов ликвидации эпидпроцесса. Есть критерии отбора: по здоровью, по наличию аллергических заболеваний, перенесенных инфекций, в том числе коронавирусной. Заявок было много – около 4000. У добровольцев будет обычная жизнь, но обязательно появится дополнительный контроль. Наблюдать за добровольцами будут 120–180 дней, а вакцинация происходит в два этапа – первая и вторая инъекции с перерывом. Но вакцину получат не все, четвертую часть добровольцев привили плацебо. Планируется, что после исследований Беларусь первой из иностранных государств получит российскую вакцину.



Сергей Черняк, представитель российской компании «ИФАРМА», будет следить за ходом вакцинации:



– Белорусы откликнулись очень активно. Чтобы стать испытуемым, человек должен быть относительно здоров, но он может иметь некоторые хронические заболевания, которые не находятся в фазе обострения. В исследовании участвуют мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. За ними будут наблюдать врачи-исследователи, также предполагается визитный контроль и контроль с помощью мобильной связи. Первым делом мы отслеживаем на этапе введения вакцины возможные реакции – период длится первые сутки. Потом проводится еще один этап вакцинации и отслеживается состояние пациентов. Из российского опыта скажу, что специфической симптоматики нет, прививка не отличается от вакцинации против гриппа. Максимум – повышение температуры, не более того.



Через 180 дней эксперты должны оценить безопасность и эффективность вакцины. 25 процентов добровольцев получили плацебо и 75 процентов – настоящий препарат.



Лариса Казак, главный врач 28-й поликлиники, добавила:



– Наше учреждение выбрали для исследования, потому что мы аккредитованы Минздравом на осуществление клинических испытаний и соответствуем международным критериям качества. Мы надеемся, что проведем испытания успешно и мировая общественность получит эффективный препарат для борьбы с COVID-19. В нашей поликлинике было более 300 заявок на участие от добровольцев – все они не должны были перенести коронавирус.

