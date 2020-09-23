В Беларуси начали уборку кукурузы на зерно

Уборка кукурузы на зерно в совхозе-комбинате «Заря» Мозырского района

Комбайнер сельхозпредприятия Сергей Авраменко

Лучше результаты – в совхозе-комбинате «Заря» Мозырского района. Здесь одна из самых больших в стране площадей кукурузы на зерно – 3 тысячи гектаров. Первые из них дают 80 центнеров с гектара, в прошлом году – 100. Директор Олег Слинько пояснил: падение показателя произошло из-за холодного мая и недостатка влаги летом. А кукуруза, как известно, культура теплолюбивая. В результате работу начали на две недели позже обычного. Если теперешняя урожайность сохранится до конца уборки, соберут примерно 24 тысячи тонн зерна. В прошлом году было 30 тысяч. Работа на полях продлится примерно месяц. Половину полученного зерна заплющат, остальное высушат и используют на корм птице. Свое сырье для комбикорма значительно выгоднее приобретенного.Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик сообщил: к уборке кукурузы на зерно приступили Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области. В остальных регионах растения дозревают. Всего планируется собрать более 1 миллиона тонн.Фото: Ольга Ласута