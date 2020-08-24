В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа

В Беларуси началась подготовка к кампании вакцинации против гриппа, которая в этом году пройдет в особенных условиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Население продолжает болеть COVID-19. Во время сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов, соответственно, может произойти инфицирование сразу несколькими вирусами или к уже развившемуся вирусному заболеванию может присоединиться новое.
Опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Оба заболевания неблагоприятно воздействуют прежде всего на легочную ткань, вызывая пневмонию. Доказано развитие после гриппа таких осложнений, как миокардит, синусит, отит, трахеит, менингит, энцефалит, миозит и других. И COVID-19, и грипп представляют опасность для любого человека, но особенно для людей старшего возраста, беременных женщин и людей с любыми хроническими заболеваниями.
"Сейчас у человечества нет возможности защититься от COVID-19 с помощью вакцины, но у каждого есть возможность помочь себе не заболеть гриппом в предстоящем сезоне, сделав профилактическую прививку", – отметили в Минздраве.
В текущем году специальная комиссия ВОЗ заменила сразу три компонента в составе вакцин, рекомендованных для подготовки к предстоящему сезону заболеваемости.
Вакцинация против гриппа нужна всем, получить прививки могут и дети начиная с шестимесячного возраста. Единственное абсолютное противопоказание – тяжелая аллергическая реакция (например, анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины, что встречается крайне редко (по литературным данным, 0,07 случая на 100 тыс. доз), и преимущественно на введение живых вакцин. В связи со столь низкой частотой развития реакций и неиспользованием в практике в последние годы живых противогриппозных вакцин можно говорить практически об отсутствии людей, имеющих абсолютные медицинские противопоказания к вакцинации.
"Если у вас тяжелое острое заболевание или обострилось хроническое, это не повод отказаться от прививки, можно отложить вакцинацию до выздоровления и сделать ее позже", – обратили внимание в Министерстве здравоохранения.
В этом году в Беларуси планируется привить не менее 40% всего населения и не менее 75% из групп риска.
Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых трех – шести месяцев после вакцинации. Поэтому ее сроки должны быть направлены на достижение максимального уровня защиты в пик сезона респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале – марте. Вакцинация с сентября по ноябрь обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона.
В Минздраве также добавили, что есть ряд научных данных о том, что прививка от гриппа может оказать положительный эффект в предупреждении COVID-19. Вакцинация современными адъювантными вакцинами сопровождается не только формированием специфических антител к штаммам вируса гриппа, но и ранней активацией клеточных механизмов противовирусного иммунного ответа, приводящего к снижению заболеваемости гриппом и ОРИ, и, по всей видимости, коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация против гриппа этой осенью будет более важна, чем когда-либо ранее, уверены специалисты.
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В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ