В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа

Население продолжает болеть COVID-19. Во время сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов, соответственно, может произойти инфицирование сразу несколькими вирусами или к уже развившемуся вирусному заболеванию может присоединиться новое.Опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Оба заболевания неблагоприятно воздействуют прежде всего на легочную ткань, вызывая пневмонию. Доказано развитие после гриппа таких осложнений, как миокардит, синусит, отит, трахеит, менингит, энцефалит, миозит и других. И COVID-19, и грипп представляют опасность для любого человека, но особенно для людей старшего возраста, беременных женщин и людей с любыми хроническими заболеваниями., – отметили в Минздраве.В текущем году специальная комиссия ВОЗ заменила сразу три компонента в составе вакцин, рекомендованных для подготовки к предстоящему сезону заболеваемости.Вакцинация против гриппа нужна всем, получить прививки могут и дети начиная с шестимесячного возраста. Единственное абсолютное противопоказание – тяжелая аллергическая реакция (например, анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины, что встречается крайне редко (по литературным данным, 0,07 случая на 100 тыс. доз), и преимущественно на введение живых вакцин. В связи со столь низкой частотой развития реакций и неиспользованием в практике в последние годы живых противогриппозных вакцин можно говорить практически об отсутствии людей, имеющих абсолютные медицинские противопоказания к вакцинации., – обратили внимание в Министерстве здравоохранения.В этом году в Беларуси планируется привить не менее 40% всего населения и не менее 75% из групп риска.Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых трех – шести месяцев после вакцинации. Поэтому ее сроки должны быть направлены на достижение максимального уровня защиты в пик сезона респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале – марте. Вакцинация с сентября по ноябрь обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона.В Минздраве также добавили, что есть ряд научных данных о том, что прививка от гриппа может оказать положительный эффект в предупреждении COVID-19. Вакцинация современными адъювантными вакцинами сопровождается не только формированием специфических антител к штаммам вируса гриппа, но и ранней активацией клеточных механизмов противовирусного иммунного ответа, приводящего к снижению заболеваемости гриппом и ОРИ, и, по всей видимости, коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация против гриппа этой осенью будет более важна, чем когда-либо ранее, уверены специалисты.