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В Беларуси началась отправка призывников в войска

В четверг, 12 ноября, началась отправка граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.


На фоне распространения COVID-19 будет принято ряд мер по предотвращению активной заболеваемости среди новобранцев в Минском городском и всех областных и сборных пунктах. Так, новое пополнение по прибытии будет в обязательном порядке направлено на двухнедельную изоляцию.

В первый день в войска направлено около 1 тыс. призывников. Они вступят в ряды сил специальных операций.

Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тыс. человек. Около 200 человек пройдут службу в резерве. Отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны будет осуществляться до 30 ноября.

Военную присягу новобранцы примут 12 декабря.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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