В Беларуси началась отправка призывников в войска

На фоне распространения COVID-19 будет принято ряд мер по предотвращению активной заболеваемости среди новобранцев в Минском городском и всех областных и сборных пунктах. Так, новое пополнение по прибытии будет в обязательном порядке направлено на двухнедельную изоляцию.В первый день в войска направлено около 1 тыс. призывников. Они вступят в ряды сил специальных операций.Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тыс. человек. Около 200 человек пройдут службу в резерве. Отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны будет осуществляться до 30 ноября.Военную присягу новобранцы примут 12 декабря.