Белорусы сталкиваются с проблемами при работе с Google и YouTube.
Не получается активизировать свой Google-аккаунт, который связан с электронной почтой и «Диском» для хранения файлов. Всплывающее окно сообщает о временной ошибке с кодом 000.
Пожаловались пользователи и на сбои в работе PlayMarket.
О серьезном сбое в работе видеохостинга YouTube заявили в официальном Twitter-аккаунте компании. Говорится, что причины пока не выявили, время восстановления работы также не уточнили.
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В Беларуси наблюдаются сбои в работе сервисов Google и YouTube
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