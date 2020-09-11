Об этом рассказал сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на встрече Президента с учеными. Александр Шумилин отметил, что вклад науки в экономику значительно вырос:
– Если в прошлой пятилетке доля белорусских разработок в госпрограмме инновационного развития была 10%, то в текущей – уже 36%, а в следующей пятилетке ставим задачу довести до 50%. На каждый бюджетный рубль, затраченный на разработки, реализовано научно-технической продукции на сумму более 16 рублей. Объем экспорта наукоемкой продукции достиг в 2019 году 15 млрд долларов и увеличился в 1,5 раза к 2015 году.
По словам председателя ГКНТ, объем наукоемкой продукции и технологий, созданных в рамках госпрограмм, в текущей пятилетке превысил 12 млрд рублей. Они поставляются в такие страны, как Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония, Германия и другие.
В стране функционирует 17 технопарков, которые за прошлый год обеспечили выпуск инновационной продукции почти на 150 миллионов рублей, что в 4,4 раза выше уровня 2015 года.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси на каждый бюджетный рубль реализовано научно-технической продукции на сумму более 16 рублей
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