В Беларуси на 9 июня объявлен оранжевый уровень опасности

Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. В дневные часы при грозах местами град и сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в дневные часы местами шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 10–16 градусов выше нуля, максимальная днем +20...+26 °С.В четверг и пятницу, 10–11 июня, ожидается переменная облачность. Ночью местами по юго-востоку, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Столбики термометров покажут ночью 10–15 градусов со знаком плюс, днем температура поднимется до 20–27 градусов тепла.