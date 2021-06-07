В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности

Будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. В дневные часы по востоку при грозах местами будут наблюдаться сильные ливни и град. Ветер северный, ночью слабый, днем 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду, а в дневные часы по востоку местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду. Ночью будет +10…+16 °С, днем – +21…+27 °С.В среду и четверг также ожидается переменная облачность.В среду, 9 июня, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах могут наблюдаться грозы. Ветер северный, северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +10...+ 15 °С, а днем – +20...+27 °С.В четверг, 10 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +10 °С до +15 °С, а днем синоптики обещают 19–26 градусов выше нуля.