На завтра Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил оранжевый уровень опасности. На большей части территории Беларуси ожидаются грозы, по востоку местами пройдут сильные ливни и град, также ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду.
Будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. В дневные часы по востоку при грозах местами будут наблюдаться сильные ливни и град. Ветер северный, ночью слабый, днем 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду, а в дневные часы по востоку местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду. Ночью будет +10…+16 °С, днем – +21…+27 °С.
В среду и четверг также ожидается переменная облачность.
В среду, 9 июня, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах могут наблюдаться грозы. Ветер северный, северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +10...+ 15 °С, а днем – +20...+27 °С.
В четверг, 10 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +10 °С до +15 °С, а днем синоптики обещают 19–26 градусов выше нуля.
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В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.