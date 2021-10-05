В Беларуси на 6 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду, по западной половине 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 °С, по западу от +7 до +9 °С, по юго-востоку местами ожидаются заморозки 0... -2 °С. Днем прогнозируется +12... +17 °С.осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, по западной половине порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1... +6 °С, местами ожидаются заморозки 0... -3 °С. Днем столбики термометров покажут от +10 до +16 °С.также будет без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит +1... +4 °С. Днем прогнозируется +8... +14 °С.