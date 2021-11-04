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  2. В Беларуси на 5 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

В Беларуси на 5 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Завтра во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду. В связи с этим Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил оранжевый уровень опасности. 


Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный с переходом на западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем во многих районах порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5... +11 °С, днем от +8 °С по северо-западу до +15 °С по юго-востоку республики.

В выходные будет преимущественно облачно.

В субботу, 6 ноября, ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, местами порывы до 15–18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +1... +7 °С, днем +5... +12 °С.

В воскресенье, 7 ноября, на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, местами порывы до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +2 до +7 °С, днем от +5 до +12 °С.
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Фото: Александр ГОРБАШ
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