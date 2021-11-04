В Беларуси на 5 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный с переходом на западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем во многих районах порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5... +11 °С, днем от +8 °С по северо-западу до +15 °С по юго-востоку республики.В выходные будет преимущественно облачно.ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, местами порывы до 15–18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +1... +7 °С, днем +5... +12 °С.на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, местами порывы до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +2 до +7 °С, днем от +5 до +12 °С.