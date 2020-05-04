В Беларуси на 4 мая выздоровели 3259 человек с COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram актуальную статистику по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси.

По данным на 4 мая зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от общего числа тестов. Всего проведено 211 369 тестов.

Выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 человека с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.